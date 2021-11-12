Второй корпус школы на 5-й просеке в Самаре достроят в конце 2021 года

Во втором корпусе новой школы идет внутренняя отделка помещений

В Самаре завершается строительство второго корпуса школы на 5-й просеке. Сейчас в здании идет внутренняя отдела помещений. По контракту объект должны сдать в эксплуатацию в конце декабря 2021 года.

- Новая школа рассчитана 850 учащихся с 1 по 11 класс и 75 дошкольников. На сегодня выполнены основные монолитный работы, закончены перекрытия и обустройство кровли, - сообщают в мэрии Самары.

Сейчас подрядчик занимается покраской стен, установкой напольного и потолочного покрытия. В ближайшие время будет закончен монтаж витражных окон. Вторая очередь школы № 26 будет самостоятельным объектом со спортивным и актовым залами, столярными и слесарными мастерскими, зоной отдыха и столовой на 425 посадочных мест.