О выходе Самарской области на плато коронавируса в начале ноября 2021 года рассказал Армен Бенян

Врачи надеются, что плато близко Фото: Иван Макеев

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян в эфире из Центра управления регионами рассказал о выходе Самарской области на плато по заболеваемости коронавирусом в нерабочие дни в ноябре 2021 года. По его словам резкий рост количества заболеваний сократился, особенно важно, что стало меньше тяжелых больных, соответственно появилась возможность освободить койки, предназначенные для лечения больных ковид.

- Сейчас для нас это принципиальный вопрос: вышла ли область на плато. Эта неделя будет показательной, ведь сейчас все вышли на работу, снова возобновились цепочки взаимодействия. Мы посмотрим сейчас, что будет происходить, реально ли мы вышли на плато или же это обманчивая картинка? Нам важно объективное понимание, - отметил Бенян.

Он уточнил, что стабилизация цифр даже на высоком уровне - это благоприятный вариант, так как будет точное понимание, как работать дальше. Это будет означать что не нужно будет привлекать новые ресурсы, что же можно в нормальном ритме планировать работу не вовлеченных в борьбу с коронавирусом подразделений.

Армен Бенян также объяснил, что высокие показатели заболеваемости это еще и свидетельство хорошей работы по тестированию всех больных. Охват тестированием массовый, соответственно, чем больше людей проверяют, тем больше больных выявляют. Задача - не снизить число тестов проводимых, а добиться того, чтобы люди болели менее тяжело. И добиться этого должна позволить и вакцинация.