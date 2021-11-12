Цены на отопление поднимут в Самаре в 2022 году

Жителей Самары ждет повышение цен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самары в 2022 году ждет очередное повышение тарифов на отопление. Как обычно, оно произойдет дважды в год: в январе и в июле. Сейчас департамент ценового и тарифного регулирования определил предельный уровень цен на тепло - соответствующий приказ опубликован на сайте.

- С 1 января по 30 июня 2022 года максимальная стоимость тепловой энергии для клиентов самарского филиала ПАО «Т Плюс» составит 1 993,38 руб./Гкал с НДС, а с 1 июля по 31 декабря 2022 года — 2 243,65 руб./Гкал с НДС, - говорится в документе.

Стоит отметить, что эти цифры - это максимальная планка цен. Они не являются окончательными для потребителей. Так стоимость гигакалории для потребителей в Самарской области в 2022 году не превысит 2000 рублей. По соглашению между самарским филиалом ПАО Т Плюс и администрацией города, рост платежей на тепло сдерживает ограничение цен.

Так с 1 июля 2021 года для потребителей стоимость гигакалории не будет выше 1964,06 рублей.

Сейчас стоимость гигакалории при расчетах с потребителями составляет 1852, 90 рублей. Также в регионе продолжат действовать все социальные программы по субсидированию части затрат на оплату коммунальных платежек.