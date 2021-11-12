Самарцы рассказали, как борются с тревожностью этой осенью

Многие жители решили не ограничивать себя и утешаться сладким Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Из-за пандемии, локдауна и ограничений осенью 2021 года люди стали поднимать себе настроение сладким и кофеином. По показателям опроса онлайн-ритейлера «Самокат» и ГК «ЭФКО», среди 7,4 тысяч человек из 22 городов страны, в том числе Самары, многие стали уделять внимание интуитивному питанию, хорошему сну и витаминам. Самарцы ощущают сонливость этой осенью, а почти треть респондентов подвергается тревожности.

Четверть респондентов стали есть чаще и больше. Еще треть признались, что у них либо резко меняется аппетит, либо вовсе пропадает. Почти половина опрошенных увеличили количество сахара в своей жизни, каждый третий стал пить кофе. Участники отметили, что еда помогает им поднять настроение. Многие жители хотят ввести в свой рацион больше овощей и фруктов.

- Большинство планирует пополнить полки холодильника фруктами и овощами (66%), еще треть станет есть больше орехов. Увеличит потребление десертов без сахара и круп четверть самарцев. Каждый пятый разнообразит свой рацион растительным молоком и растительным мясом, - сообщается в данных опроса.

Чтобы поддержать иммунитет, каждый второй житель Самары пополнил свою аптечку витаминами. В топе: витамин Д (32%), витамин С (24%) и Омега-3 (23%).