В Самарской области сотрудники ГИБДД вновь будут ловить в выходные нарушителей ПДД

Водителям следует быть внимательными на дороге и не нарушать ПДД.

В предстоящие выходные, 13-14 ноября 2021 года, сотрудники Госавтоинспекции вновь устроят «охоту» на злостных нарушителей ПДД. Они проведут на дорогах Самарской области масштабные рейды. Их цель — выявление нетрезвых водителей, любителей тонировки и тех, кто превышает скорость. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В рейдах задействуют максимальное количество сотрудников ГИБДД по всей области. Экипажи ДПС проведут «сплошные проверки» с применением группового метода несения службы. Они будут останавливать все проезжающие автомобили и проверять водителей.

Напомним, за нарушение ПДД предусмотрена административная ответственность. Как правило, автомобилистам, которые не соблюдают правила, грозит штраф. Также их могут лишить водительских прав.