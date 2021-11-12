ВТБ в Самаре увеличил объем автокредитования на 20%

В целом продажи автокредитов на российском рынке составили более 924 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает результат за аналогичный период 2020 года. Несмотря на рост цен на новые машины, спрос потребителей по-прежнему остается высоким, и по итогам года общий объем продаж автокредитов российскими банками может превысить 1 трлн рублей.

Клиенты ВТБ за январь-октябрь заключили более 73 тыс. сделок на приобретение автомобилей на сумму свыше 84 млрд рублей, что почти на 40% превышает результат за аналогичный период прошлого года. В октябре продажи достигли 11 млрд рублей, что на 20% выше значений октября 2020 года.

Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов ВТБ стали Москва и область (27 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (9 млрд рублей), а также Краснодарский край (4 млрд рублей) и Республика Татарстан (3,1 млрд рублей). Размер среднего чека по сравнению с январем-октябрем прошлого года вырос на треть, превысив 1 млн рублей. Предпочтения по маркам автомобилей среди клиентов не изменились: в топ-3 по-прежнему входят LADA, KIA и HYUNDAI.

Несмотря на наблюдающийся дефицит новых автомобилей на рынке и рост цен, спрос клиентов по-прежнему остается высоким. По итогам 10 месяцев текущего года клиенты ВТБ оформили 53,5 тыс. кредитов на новые машины, что сопоставимо с результатом за аналогичный период 2020 года, объем сделок за январь-октябрь 2021 года достиг 68 млрд рублей. В сегменте автомобилей с пробегом банк выдал около 14 тыс. займов на сумму 13,4 млрд рублей. Спрос на беззалоговые автокредиты вырос на 30%: за 10 месяцев года клиенты оформили в ВТБ около 5 тыс. таких займов, объем продаж составил почти 3 млрд рублей.

«По данным Ассоциации европейского бизнеса, по итогам октября российский рынок легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств сократился на 18% по сравнению с октябрем прошлого года. При этом темпы падения несколько замедлились по сравнению с сентябрем, когда рынок «упал» почти на 23%. Главной причиной остается недостаточное предложение на фоне глобального дефицита микроэлектроники при сохраняющемся спросе на новые автомобили. С учетом роста российского автомобильного рынка более чем на 10% в январе-октябре, обусловленного хорошей динамикой первого полугодия, текущие тенденции согласуются с нашим прогнозом роста рынка по итогам всего 2021 года примерно на 5%. В то же время, такой сценарий предполагает, что в оставшиеся месяцы года падение рынка не будет ускоряться по сравнению с октябрем», - комментирует аналитик ВТБ Капитал Владимир Беспалов.

«Пандемия COVID-19 и ее последствия повлияли на автомобильный рынок во всем мире. Это и кризис полупроводников, повлекший за собой дефицит на рынке новых автомобилей, и прогнозируемые экспертами в следующем году перебои с поставками других материалов и элементов и другие факторы. Кроме того, нужно учитывать резкое увеличение ключевой ставки и ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ, что в перспективе может привести к удорожанию автокредитов на банковском рынке. Поэтому, на наш взгляд, для покупки автомобиля в кредит сейчас – оптимальное время, особенно с учетом сезонных предложений крупнейших дилеров. Со своей стороны, в ноябре мы предложим нашим клиентам первыми в России попробовать оформление цифровой залоговой сделки с дисконтом в 1 п.п. от базовой ставки. На первом этапе пилотный проект запустим в столице, а уже в первом квартале следующего года тиражируем на все регионы присутствия банка», – заявил начальник управления «Автокредитование» ВТБ Иван Жигарев.

В ВТБ кредит на покупку автомобиля можно оформить по ставке от 5,5% на срок до семи лет (при условии получения зарплаты на карту ВТБ и оформлении добровольного страхования транспортного средства на весь срок кредита), максимальная сумма займа составляет 7 млн рублей.

В рамках беззалоговых кредитов клиент может приобрести любой автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог банку. Кредит доступен без первого взноса в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей. Подтверждения дохода не требуется. Срок кредитования – от двух до пяти лет. Минимальная ставка составляет 5,5% при условии оформления заявки в ВТБ Онлайн, личном страховании, страховании транспортного средства на весь срок кредита и оформлении карты «Автолюбитель».