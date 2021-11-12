В Тольятти стартовала проверка отремонтированных дорог

В этом году дороги Тольятти ремонтировали по новой технологии

В четверг, 11 ноября 2021 года, в Тольятти приступили к проверке дорог, которые отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В число проверяющих вошли специалисты департамента дорожного хозяйства и транспорта, а также общественники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Первым в списке оказался участок на улице Фрунзе между Московским проспектом и улицей Юбилейной. Здесь использовали новую технологию укладки дорожного полотна.

- Впервые на тольяттинских дорогах применили технологию cуперпейв. Она предполагает более плотную укладку асфальта, что делает дорогу устойчивой к образованию колеи и низким температурам. Это повышает качество и долговечность дорожного полотна, - отметил замглавы подразделения по строительству, ремонту и реконструкции автомобильных дорог ООО «Автодоринжиниринг» Дмитрий Титов.

Напомним, в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Тольятти привели в порядок 12 магистральных дорог. Приемка работ на других объектах продолжится еще неделю.