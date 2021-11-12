В Сызрани автомобилистка, выезжая со стоянки, сбила пешехода

Опытный водитель не заметила пешехода

В четверг, 11 ноября 2021 года, в 17:20 в Сызрани произошло ДТП. Женщина на Hyundai Solaris сбила пешехода. Все случилось, когда автомобилистка выезжала задним ходом со стоянки на улице Энергетиков, 2.

- Стаж вождения женщины — 9 лет. По предварительной информации, она не убедилась в безопасности маневра, вследствие чего наехала на пешехода. 59-летний мужчина пересекал дорогу вне пешеходного перехода, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП пешеход получил различные травмы. Его госпитализировали в ближайшее медучреждение. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.