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Общество12 ноября 2021 14:17

Тольяттинский АВТОВАЗ приостановил производство 12 ноября 2021 года

Сотрудникам выплатят компенсацию
Алена ПРОВКИНА
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Простой вызван отсутствием комплектующих изделий

Простой вызван отсутствием комплектующих изделий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 12 ноября 2021 года, тольяттинский АВТОВАЗ приостановил производство. Причина простоя — отсутствие комплектующих изделий. Профсоюз предприятия сообщает, что необходимых материалов нет на линиях ПАП ВО, СКП И СКП Kalina.

Руководство завода издало приказ, в соответствии с которым сотрудники получат компенсацию в размере двух третей зарплаты. Ее выплатят работникам, занятым выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производств на данных линиях.

Также выплаты получат сотрудники, прошедшие вакцинацию от COVID-19 первым или вторым компонентом. Сумма выплат будет равна разнице между средней зарплатой и оплатой времени простоя.