Самарские предприниматели узнали о будущем экспорта

Экспортерам рассказали о новых возможностях Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На территории регионального центра «Мой бизнес» прошел семинар для экспортеров. Более 50 самарских представителей бизнеса посетило мероприятие. Среди них нашлось место как опытным предпринимателям из этой сферы, так и тем, кто только планирует осваивать внешние рынки.

Мы регулярно проводим встречи с бизнесом и в прямом диалоге узнаем о потребностях и проблемах предпринимателей. Такой подход помогает экспортером узнавать о возможностях и действующих мерах поддержки бизнеса, - поделился глава минэкономразвития региона Дмитрий Богданов.

Министр уверен, что важность таких семинаров невозможно переоценить, ведь с их помощью предприниматели узнают о новых возможностях, регулярно создаваемых на региональном и федеральном уровне. Это помогает в развитии бизнеса.