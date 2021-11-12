В Самаре 500 сотрудникам ТТУ не заплатили 6 млн рублей

Сотрудники ТТУ обратились за помощью в прокуратуру Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 500 работников МП «Трамвайно-троллейбусное управление» не получили премию на общую сумму свыше 6 млн рублей. 65 сотрудников обратились в прокуратуру города.

Во время проверки сотрудники надзорного ведомства обнаружили, что руководители незаконно внесли корректировки и уменьшили размер оплаты труда. Сотрудники выполнили необходимый месячный план, но не получили заслуженную премию.

На основе собранных материалов были возбуждены административные дела по статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат» на руководителя ТТУ и юридическое лицо. Их привлекли к ответственности. Представление об устранении нарушений находится на рассмотрении.