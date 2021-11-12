Губдума в первом чтении одобрила бюджет Самарской области на 2022 год

Доходы бюджета в 2022 году составят 182 млрд рублей

В пятницу, 12 ноября 2021 года, губернская дума приняла в первом чтении бюджет Самарской области на 2022 год. Главный финансовый документ сохранил социальную направленность. Также в нем предусмотрели средства на исполнение наказов избирателей.

- Бюджет 2022-го предполагает уже на 20 млрд больше доходов, чем в текущем году. У нас будет крен в сторону медицины. Также будут направлены средства на меры соцподдержки и на помощь наиболее пострадавшим отраслям экономики и семьям. И эта работа будет продолжена, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Планируется, что доходы областного бюджета в следующем году вырастут до 182 млрд рублей, а расходы составят 188 млрд рублей. Большую часть средств — 110 млрд рублей — направят на здравоохранение, образование, строительство соцобъектов, а также на оказание помощи гражданам.