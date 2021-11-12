В Самаре предприниматели подали 5,5 тысяч заявок на льготные кредиты по ФОТ 3.0

Власти стараются помочь малому бизнесу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре предприниматели из пострадавших от пандемии отраслей получили возможность льготного кредитования в рамках возобновленной программы поддержки ФОТО 3.0. Банки начали принимать заявки с 1 ноября, продлится он до 30 декабря.

Сейчас насчитывается 17 отраслей, представители которых могут воспользоваться помощью. Недавно в список добавили такие сферы деятельности, как дополнительное образование детей и взрослых, бытовое обслуживание, услуги химчисток, парикмахерских и не только.

- В 2020 году программа стала одной из самых востребованных мер финансовой поддержки пострадавшего бизнеса. «Дешевыми деньгами» на возобновление своей деятельности воспользовались 7,6 тысяч предпринимателей нашего региона на общую сумму 11,2 млрд рублей. По итогам действия программы банки списали предпринимателям, сохранившим штат сотрудников, 8,5 млрд рублей, - рассказал глава минэкономразвития Самарской области Дмитрий Богданов.

ФОТ 3.0 показывает не меньший интерес. Подано уже более 5,6 тысяч заявок. По обновленным условиям, первые полгода платить проценты и основной долг не нужно, в дальнейшем ставка составит 3 % при условии сохранения не менее 90% сотрудников. Вернуть кредит нужно в течение 6 месяцев равными долями. Тем, кто получил кредит по программе ФОТ 3.0 с марта по июль 2021 года, срок выплат продлят еще на полгода.

Подробно изучить условия кредитования и выбрать банк можно по ссылке.