Самарцев предупредили об опасности новогоднего застолья

Новый год стремительно приближается, в Самаре и области как раз выпал первый снег. Врачи рассказали какие положительные привычки помогут незабываемо отметить праздники, не набрав при этом лишних килограммов и начав год без проблем со здоровьем.

Не рекомендуется голодать весь день 31 декабря, необходимы полноценные завтрак и обед. А на следующий день после празднования первый прием пищи можно заменить чем-то более легким вроде кефира, йогурта или чая.

За столом старайтесь есть разнообразную пищу, пейте много воды. Внимательно следите за скоростью и количеством потребляемой пищи — организму необходимо полноценно переварить все съеденное. Всевозможные торты и пирожные также можно оставить более голодным гостям или отложить на потом.

Существует несколько простых способов снизить вредность классических новогодних блюд. Например, колбасу в салате оливье следует заменить отварным мясом курицы или говядины, морковь отварить, обязательно использовать свежие огурцы и заправить салат не майонезом, а смесью оливкового масла, йогурта и горчицы.

Нужно проявлять особую осторожность с алкоголем. Воздержитесь или по крайней мере пейте его медленно и в умеренном количестве. На самом деле алкоголь плохо совместим с жирной пищей и сладостями. Ни в коем случае не смешивайте напитки!

Новогодние каникулы — это отличный повод начать вести здоровый образ жизни и поддерживать в течение долгих (и здоровых!) лет.

Телефон горячей линии ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики» 8(846)3374949.