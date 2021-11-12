Синоптики рассказали, каких природных аномалий стоит ждать в Самарской области зимой 2021-2022 года

Долгосрочные прогнозы не всегда бывают точными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Росгидрометцентре поделились прогнозом погоды на зиму 2021-2022 в Самарской области. По прогнозу синоптиков, зима будет достаточно комфортной, температурный фон будет около нормы.

Однако стоит отметить, что такой долгосрочный прогноз не всегда может быть точным. Все будет зависеть от конкретной ситуации. Именно поэтому при долгосрочных прогнозах учитываются только среднемесячные многолетние значения.

По прогнозу синоптиков Приволжского УГМС, для ноября обычно характерна неустойчивая погода с преобладанием пасмурных дней, метелями. В среднем температура понижается на 6-12 градусов от показателей октября.

В декабре ожидается в среднем -8,5 градусов морозов, что существенно ниже обычной нормы. А вот на юго-западе Самарской области среднемесячные показатели температуры будут достаточно близки к привычным.

Если говорить о долгосрочных прогнозах, то в Гидрометцентре России сообщают, что в январе и феврале 2022 года показатели температур будут около нормы по среднестатистическим значениям прошлых лет – около -11 градусов.