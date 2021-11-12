Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 ноября 2021 16:44

«Крылья Советов» помогли врачам Самарской городской больницы №4

Благотворительная помощь оказана за счет средств титульного партнера клуба - букмекерской компании Bettery
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Футболисты привезли медицинское оборудование в ковидный госпиталь. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Футболисты привезли медицинское оборудование в ковидный госпиталь. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Футбольный клуб «Крылья Советов» и титульный партнер клуба букмекерская компания Bettery провели благотворительную акцию в поддержку самарских врачей городской больницы №4, которая уже второй год работает в режиме ковидного госпиталя в условиях пандемии коронавируса.

- Bettery приобрели партию космических футболок «Крыльев», в которых наша команда одержала победу над «Нижним Новгородом». На эти средства было закуплено необходимое медицинское оборудование, - рассказали представители самарского футбольного клуба.

Футболисты «Крыльев Советов» Богдан Овсянников и Данил Липовой приехали в ковидный госпиталь, чтобы передать благотворительную помощь медицинскому персоналу. Футболисты поблагодарили врачей за их нелегкий труд в борьбе за здоровье людей и пообещали следующую победу посвятить врачам.

Это не первая благотворительная акция футболистов для врачей ковидного госпиталя. С начала пандемии «Крылья Советов» помогали больнице средствами индивидуальной защиты, водой, средствами гигиены, продуктами питания для врачей, которые работают в красной зоне. Самарская городская больница №4 благодарна футбольному клубу, а «Крылья Советов» в свою очередь пообещали и дальше помогать врачам в трудную минуту.