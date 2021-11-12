«Крылья Советов» помогли врачам Самарской городской больницы №4

Футболисты привезли медицинское оборудование в ковидный госпиталь. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Футбольный клуб «Крылья Советов» и титульный партнер клуба букмекерская компания Bettery провели благотворительную акцию в поддержку самарских врачей городской больницы №4, которая уже второй год работает в режиме ковидного госпиталя в условиях пандемии коронавируса.

- Bettery приобрели партию космических футболок «Крыльев», в которых наша команда одержала победу над «Нижним Новгородом». На эти средства было закуплено необходимое медицинское оборудование, - рассказали представители самарского футбольного клуба.

Футболисты «Крыльев Советов» Богдан Овсянников и Данил Липовой приехали в ковидный госпиталь, чтобы передать благотворительную помощь медицинскому персоналу. Футболисты поблагодарили врачей за их нелегкий труд в борьбе за здоровье людей и пообещали следующую победу посвятить врачам.

Это не первая благотворительная акция футболистов для врачей ковидного госпиталя. С начала пандемии «Крылья Советов» помогали больнице средствами индивидуальной защиты, водой, средствами гигиены, продуктами питания для врачей, которые работают в красной зоне. Самарская городская больница №4 благодарна футбольному клубу, а «Крылья Советов» в свою очередь пообещали и дальше помогать врачам в трудную минуту.