Школьников Самары оставили на дистанционном обучении на неопределенный срок

Как долго продлится дистанционка не сообщается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 12 ноября 2021 года, в администрации городского округа Самара состоялось заседание оперативного штаба. Городские власти приняли решение продлить удаленный режим обучения для школьников Самары.

- Ученики 5-8 и 10 классов продолжают учиться удаленно. Для учащихся 1-4, 9 и 11 классов, а также в детских садах сохраняются обязательные эпидемиологические ограничения при проведении занятий, - сообщили чиновники.

Так, при проведении очных занятий для младших классов, выпускников и дошкольников необходимо организовать неукоснительный входной температурный контроль учащихся, воспитанников и педагогического состава. В классах должны обязательно быть санитайзеры и рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

Кроме того, на дистанционном обучении также остаются учащиеся профессиональных образовательных организаций. Однако студенты выпускных курсов и учащиеся медицинских и фармацевтических программ могут учиться очно.

В администрации не сообщают, на какой срок продлено дистанционное обучение в самарских школах и в организациях профобразования.