В Самаре детские спортивные школы и секции частично возобновят свою работу с 15 ноября 2021 года

Групповые занятия можно будет проводить на открытом воздухе Фото: Антон СЕНЬКО

В Самаре, 12 ноября 2021 года, состоялось заседание городского штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Чиновники сообщили, что с понедельника, 15 ноября 2021 года, что детские спортивные школы и секции Самары частично возобновят свою работу.

Однако во время тренировочного процесса сохранится ряд ограничений. Так, главным условием станет соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и соответствующих методических рекомендаций.

Решением оперштаба организациям и индивидуальным предпринимателям, которые предоставляют услуги в сфере физической культуры и спорта разрешили проводить занятия с детьми на открытом воздухе. На объектах спорта, крытых спортивных сооружениях и иных помещениях разрешено проводить только индивидуальные занятия спортом.

Кроме того, возобновится тренировочный процесс для спортсменов на этапе совершенствования спортивного и высшего спортивного мастерства, а также для несовершеннолетних членов спортивных сборных команд Самарской области и Российской Федерации.

Такой режим работы спортивных секций продлится до особого распоряжения, в условиях эпидемиологической обстановки в Самарской области.