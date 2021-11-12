Дмитрий Азаров рассказал о самых знаковых инициативах и практиках в области молодежной политики региона

В Самарской области особое внимание уделяют развитию молодежной политики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 12 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета по реализации государственной молодежной политики в регионах ПФО. Глава региона поделился опытом молодежной политики и рассказал о самых знаковых инициативах и практиках, которые зарекомендовали себя на территории области и могут быть тиражированы в другие субъекты округа.

- Самарская область является одним из лидеров в стране по развитию добровольческого движения. В настоящее время в регионе осуществляют свою деятельность более 150 тысяч волонтеров. Важным этапом этой работы стало создание многофункционального ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в Самарской области, - отметил Дмитрий Азаров.

Также в Самарской области особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. На базе Окружного дома Офицеров открыты множество патриотических объединений. В будущем планируется открыть такие центры и при военкоматах на местном уровне.

- Полагаем, что создание таких единых центров может оказаться перспективным во всех регионах округа, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Власти Самарской области поддерживают и молодежное творчество, предлагая всевозможные конкурсы, как на местном уровне, так и на федеральном. Так, в регионе создан центр развития талантов «Таволга», конкурс «Студент года», фестиваль «Студенческая весна», молодежный форум «iВолга» и другие.

В заключении губернатор отметил, что в принятом в первом чтении бюджета Самарской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов увеличили финансирование направления молодежной политики на 16%.