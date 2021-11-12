В Самарской области в ночь на 13 ноября 2021 года пойдет сильный мокрый снег

Объявлен желтый уровень погодной опасности

В Приволжском УГМС объявили желтый уровень погодной опасности в связи с неблагоприятными погодными условиями в Самарской области. По прогнозу синоптиков, в ночь на 13 ноября 2021 года в регионе ожидается сильный мокрый снег.

- В ночь на субботу по северной стороне региона ожидаются сильные осадки с налипанием мокрого снега, - сообщили синоптики.

Напомним, в ночь на 12 ноября 2021 года в Самаре выпал снег. Ранее, 4 ноября, в городе уже были осадки, но выпавший снег быстро растаял. Сейчас синоптики уверены, что снежный покров сохранится, так как предстоящие выходные будут снежными.