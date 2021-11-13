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Спорт13 ноября 2021 11:35

Игрок «Крыльев» помог российской молодежке победить Словакию

Россияне сыграли со Словакией в отборочном матче ЧЕ-2023
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Данил Пруцев сыграл в составе молодежки

Данил Пруцев сыграл в составе молодежки

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Данил Пруцев сыграл в составе молодежной сборной России в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2023 года, в котором россияне встречались с командой Словакии.

Россия победила со счетом 3:0. Пруцев появился на поле на 60-й минуте. Теперь сборная сыграет с лидером группы Испании, матч состоится 16 ноября.

Напомним, что в основную команду впервые был вызван Иван Сергеев. Он был с командой во время игры с Кипром в отборочном туре чемпионата мира 2022 года, но на поле не выходил. Теперь Россия сыграет с Хорватией в воскресенье, 14 ноября.