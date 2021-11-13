В Самарской области за сутки 1 790 новых заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили 1 790 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе заболели порядка 155 тысяч человек, из них выздоровели почти 114 тысяч, умерли 4 974 человека, в том числе, 29 - за прошедшие сутки.

Ранее министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал, почему в регионе такие высокие цифры заболеваемости.

В целом по стране за сутки заболели 39 256 человек в 85-ти регионах страны. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились более 9 млн человек.

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