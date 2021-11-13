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Общество13 ноября 2021 12:23

В Самаре в ноябре распределят места в детских садах

Распределение будет проводиться в автоматизированном режиме
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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В Самаре распределят места в детские сады

В Самаре распределят места в детские сады

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре 17 и 19 ноября пройдет распределение свободных мест в детских садах на текущий учебный год. Об этом сообщили в городской администрации.

Распределение будет проводиться в автоматизированном режиме. Информация о свободных местах размещена на Портале образовательных услуг (es.asurso.ru) или es2p.asurso.ru в разделе «Образовательные организации».

В администрации напоминают, что в течение 10 дней родителям необходимо предоставить письменное согласие на предоставляемое ребенку место. С письмом нужно обратиться в детский сад, где ребенку дают место.