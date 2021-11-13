Самарцев восхитила красота уток на озере

В Самаре еще можно увидеть уток

В Самаре любовались десятками уток, которые вскоре отправятся в теплые края. Утки являются перелетными птицами. Когда наступают холода, земля замерзает и становится меньше насекомых, которых они поедают. Утки следуют за кормом в более теплые края.

В Самаре сейчас погода становится все более зимней, часто температура воздуха опускается ниже нуля, а на прошедшей неделе выпал снег и даже была метель.

Тем не менее, пока в городе еще можно увидеть уток, на этот раз их заметили на озере Леснуха на Пятой просеке.