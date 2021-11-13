В Самарской области планируют создать реестр рынков

В Самарской области рынки станут удобнее
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области разработан проект приказа, который регулирует работу розничных рынков. Проект приказа размещен на сайте министерства и промышленности региона.
В приказе, в частности, указаны требования к торговому месту, типовая форма договора предоставления торгового места. Также указывается, что на участке рынка необходимо сделать зону разгрузки, стоянки для автомобилей, пешеходные и транспортные пути, которые не должны пересекаться.
Сейчас собирают предложения по содержанию проекта. Предполагается, что в случае принятия приказ вступит в силу в январе 2022 года.