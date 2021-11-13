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Общество13 ноября 2021 15:21

В Самарской области планируют создать реестр рынков

Подготовлен проект приказа, который регулирует работу розничных рынков
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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В Самарской области рынки станут удобнее

В Самарской области рынки станут удобнее

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области разработан проект приказа, который регулирует работу розничных рынков. Проект приказа размещен на сайте министерства и промышленности региона.

В приказе, в частности, указаны требования к торговому месту, типовая форма договора предоставления торгового места. Также указывается, что на участке рынка необходимо сделать зону разгрузки, стоянки для автомобилей, пешеходные и транспортные пути, которые не должны пересекаться.

Сейчас собирают предложения по содержанию проекта. Предполагается, что в случае принятия приказ вступит в силу в январе 2022 года.