В Самарской области планируют создать реестр рынков

В Самарской области рынки станут удобнее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области разработан проект приказа, который регулирует работу розничных рынков. Проект приказа размещен на сайте министерства и промышленности региона.

В приказе, в частности, указаны требования к торговому месту, типовая форма договора предоставления торгового места. Также указывается, что на участке рынка необходимо сделать зону разгрузки, стоянки для автомобилей, пешеходные и транспортные пути, которые не должны пересекаться.

Сейчас собирают предложения по содержанию проекта. Предполагается, что в случае принятия приказ вступит в силу в январе 2022 года.