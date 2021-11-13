В Самаре в столкновении трех автомобилей пострадала женщина

Женщину, управлявшую «Калиной», отвезли в больницу

В Самаре в Промышленном районе в столкновении трех автомобилей пострадала 39-летняя женщина-водитель. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла на улице Солнечной. Автомобиль «Лада Веста» выехал на встречную полосу, где врезался в «Ладу Калину». Он удара «Калину» отбросило на припаркованный кроссовер Suzuki Grand Vitara.

В результате аварии травма получила женщина, которая управляла «Калиной», ее на автомобиле скорой помощи с травмами доставили в больницу.

В полиции по факту аварии проводят проверку, выясняют причины произошедшего.