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Происшествия13 ноября 2021 15:46

В Самаре в столкновении трех автомобилей пострадала женщина

Авария произошла на улице Солнечной
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Женщину, управлявшую «Калиной», отвезли в больницу

Женщину, управлявшую «Калиной», отвезли в больницу

В Самаре в Промышленном районе в столкновении трех автомобилей пострадала 39-летняя женщина-водитель. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла на улице Солнечной. Автомобиль «Лада Веста» выехал на встречную полосу, где врезался в «Ладу Калину». Он удара «Калину» отбросило на припаркованный кроссовер Suzuki Grand Vitara.

В результате аварии травма получила женщина, которая управляла «Калиной», ее на автомобиле скорой помощи с травмами доставили в больницу.

В полиции по факту аварии проводят проверку, выясняют причины произошедшего.