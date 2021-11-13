В Самарской области обнаружили ржавеющий теплоход

В Самарской области нашли корабль на суше

В Самарской области нашли старое заброшенное судно, которое сейчас пребывает на суше и постепенно ржавеет. Его фото выложил в Instagram rooney.999.

Обнаруженное судно – это пассажирский теплоход «Морион», построенный по проекту №544 («Москвич»).

- Очередное заброшенное судно, которое вот уже несколько лет ржавеет в протоке Самарской области, - написал диггер, который его обнаружил, в Instagram.

Теплоход имеет пассажировместимость до 140 человек и способен развивать до 19 км/ч. Он предназначался для городских и пригородных перевозок.

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