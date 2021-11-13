Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 ноября 2021 18:50

Самарец погиб, упав в пятиметровый котлован

Спасатели доставали погибшего с применением альпинистского снаряжения
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Спасатели доставали погибшего из котлована. Фото - ПСС по Самарской области

Спасатели доставали погибшего из котлована. Фото - ПСС по Самарской области

В Самарской области погиб рабочий, упав в 5-метровый котлован, сообщили в региональной поисково-спасательной службе.

Мужчина упал в котлован на стройплощадке в новом микрорайоне Южный город. От полученных травм он скончался, для того, чтобы извлечь погибшего, понадобилась помощь спасателей, которые использовали альпинистское снаряжение.

Погибшего подняли на поверхность после того, как место происшествия осмотрели полицейские. Сейчас выясняется, что стало причиной несчастного случая, устанавливаются подробности произошедшего.