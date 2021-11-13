Самарец погиб, упав в пятиметровый котлован

Спасатели доставали погибшего из котлована. Фото - ПСС по Самарской области

В Самарской области погиб рабочий, упав в 5-метровый котлован, сообщили в региональной поисково-спасательной службе.

Мужчина упал в котлован на стройплощадке в новом микрорайоне Южный город. От полученных травм он скончался, для того, чтобы извлечь погибшего, понадобилась помощь спасателей, которые использовали альпинистское снаряжение.

Погибшего подняли на поверхность после того, как место происшествия осмотрели полицейские. Сейчас выясняется, что стало причиной несчастного случая, устанавливаются подробности произошедшего.