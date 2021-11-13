Больше всего заразившихся за сутки в Самаре и Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшие сутки нашли 683 новых заразившихся коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Всего в Самарской области в субботу, 13 ноября, нашли 1 790 новых заболевших. Следом за Самарой в списке идут Тольятти, где 384 заразившихся, и Новокуйбышевск, где 90.

В регионе 29 летальных случаев, в том числе, умерла 38-летняя женщина.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 155 тысяч человек, из которых выздоровели почти 114 тысяч. Умерли 4 974 человека.