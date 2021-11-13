В Самару прибыли отремонтированные вагоны метро Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самару доставили 5 обновленных вагонов метро, сообщили в городской администрации. Вагоны обновили на заводе «Метровагонмаш» в Санкт-Петербурге.

Срок службы вагонов продлен еще на 15 лет, они соответствуют нормативным требованиям, повышен уровень безопасности.

Теперь в ночное время проведут пробные поездки, что провести необходимые регулировки узлов и агрегатов. В дальнейшем из этих вагонов сформируют состав, который будет перевозить пассажиров на маршруте.

Одним из вагонов дополнят состав, который уже был отремонтирован ранее.