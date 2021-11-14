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Общество14 ноября 2021 9:02

Корпус санатория Чкалова на берегу Волги в Самаре защитили от сноса

Такой приказ опубликовало Управление государственной охраны объектов культурного наследия
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Здание бывшей купеческой дачи возьмут под охрану. Фото: schkalova.ru/

Здание бывшей купеческой дачи возьмут под охрану. Фото: schkalova.ru/

В Самаре корпус санатория имени Чкалова, расположенный на берегу Волги, защитили от сноса Такой приказ опубликовало региональное Управление госохраны объектов культурного наследия.

Речь о здании бывшей дачи купца Соколова, находящемся на Барбошиной поляне, в котором сегодня располагается корпус №1 санатория Чкалова. Здание купеческой дачи было построено в 1909 году, проект разработал известный архитектор Александр Щербачев.

О реконструкции здания речи пока не идет, однако в документе прописаны конструктивные элементы, которые являются предметом охраны. Это как само здание, так и его башня, подвал, колонные портики, терраса и смотровая площадка.