Корпус санатория Чкалова на берегу Волги в Самаре защитили от сноса

Здание бывшей купеческой дачи возьмут под охрану. Фото: schkalova.ru/

В Самаре корпус санатория имени Чкалова, расположенный на берегу Волги, защитили от сноса Такой приказ опубликовало региональное Управление госохраны объектов культурного наследия.

Речь о здании бывшей дачи купца Соколова, находящемся на Барбошиной поляне, в котором сегодня располагается корпус №1 санатория Чкалова. Здание купеческой дачи было построено в 1909 году, проект разработал известный архитектор Александр Щербачев.

О реконструкции здания речи пока не идет, однако в документе прописаны конструктивные элементы, которые являются предметом охраны. Это как само здание, так и его башня, подвал, колонные портики, терраса и смотровая площадка.