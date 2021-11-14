В Самаре снесут два аварийных общежития

Аварийные здания пойдут под снос. Фото: Яндекс.Карты

В Самаре собираются снести два общежития, здания которых находятся в аварийном состоянии. Соответствующие аукционы размещены на портале госзакупок. Всего на снос аварийных строений и последующее благоустройство территории власти готовы потратить около 12 миллионов рублей.

Речь идет о двух здания. Первое расположено на Мехзаводе. Это дом «27 в 11 квартале. На его снос, демонтаж строительных конструкций и последующий вывоз мусора власти готовы потратить 3,4 млн рублей.

Второе здание находится в Советском районе по адресу пер. Приволжский, дом № 15. Выполнение работ по сносу строений, разборке конструкций и вывозу строительного мусора оценили в 8,6 миллионов.

Все работы должны быть выполнены уже до конца декабря 2021 года.