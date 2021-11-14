Женщину в темноте насмерть сбили на пешеходном переходе под Тольятти

Водитель не заметил пешехода в темноте. Фото: ГУ МВД по Самарской области

На трассе Тольятти-Ягодное вечером 12 ноября сбили женщину-пешехода, которая переходила дорогу по «зебре». Пострадавшия скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Несчастье произошло на 6,47 км автодороги «Тольятти - Ягодное» в 17.45, когда уже стемнело.

- 41-летний водитель на «LADA Kalina» не выбрал безопасную скорость движения и не обеспечил постоянный контроль за дорожным движением,- сообщает ГУ МВД. – В результате он совершил наезд на 38-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

По свидетельствам очевидцев, трасса еще не освещена и увидеть пешехода в темноте проблематично. Водитель уверял, что заметил пешехода только тогда, когда та оказалась на капоте.

- Он растерялся от испуга, машина уже на зимней резине и остановится удалось не сразу. Машина прекратила движение только метров через 50,- рассказали очевидцы. - Вещи раскидало на всем пути от зебры.

К сожалению, полученные травмы оказались для женщины смертельными, она скончалась еще до приезда скорой помощи. В соцсетях знакомые погибшей сообщают, что у нее остался сиротой 13-летний сын.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким погибшей.