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Общество14 ноября 2021 12:27

Коронавирусом в Самарской области 14 ноября 2021 года заразилось 1792 человека

Такие данные опубликованы на портале стопкоронавирус.рф
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Число новых больных коронавирусом растет.

Число новых больных коронавирусом растет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 14 ноября 2021 года зарегистрировано 1792 новых заболевших COVID-19. Такие данные опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

- Всего с начала пандемии число заболевших в регионе составило 156839 человек, - сообщается на портале.

Число выздоровевших и выписавшихся из стационаров Самарской области почти вдвое меньше заболевших – всего 968 пациентов за минувшие сутки.

Известно также, сколько человек с подтвержденным коронавирусом скончались – за сутки коронавирус забрал жизни 30 самарцев. А за все время пандемии число погибших от ковида в Самарской области достигло 5004 человек.