На острове под Самарой в ноябре 2021 года потерпели бедствие пятеро рыбаков

Рыбаки оказались в сложной ситуации. Фото: ПСС Самарской области

В Приволжском районе Самарской области потерпели бедствие пятеро рыбаков. У них затонула лодка, мужчинам грозила гибель.

Как сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области, ЧП произошло поздно вечером 12 ноября.

- Вызов спасателям Октябрьска поступил в 21.11, - рассказали в ПСС.

Оказалось, что у пятерых рыбаков затонула лодка. Мужчины оказались на острове напротив поселка Гаркино. Из-за низкой температуры воздуха им грозило переохлаждение и гибель.

- На поиски терпящих бедствие рыбаков был направлен спасательный катер, - рассказали в ПСС. - В 00.16 все пострадавшие были доставлены на берег.

К счастью, история закончилась хорошо, медицинская помощь пострадавшим не потребовалась. А спасатели напоминают рыбакам, что необходимо каждый раз тщательно готовить судно к выходу в рейс.