Власти заморозили приватизацию 11 зданий в поселке Кряж в Самаре. И вот почему

Приватизацию планировали, но так и не начали. Фото: Яндекс.Карты

Власти Самарской области приостановили процедуру приватизации 11 зданий, расположенный в поселке Кряж на ул.Таганской. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале Главного управления организации торгов Самарской области.

В опубликованном документе идет речь об 11 зданиях различной площади, а также о земельных участках площадью до 60 тысяч квадратных метров в районе пересечения улиц Таганской и Центральной. Здесь располагаются различные производственные помещения. Приватизировать их собирались еще в 2020 году, однако это так и не было сделано. Как оказалось, причина в нехватке финансирования.

- Объем финансирования был недостаточным для того, чтобы провести рыночную оценку стоимости объекта Поэтому решение об условиях приватизации не принималось, - объяснили представители ведомства.