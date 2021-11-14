В начале новой рабочей недели в Самарской области похолодает до минус 13 градусов

На следующей неделе в Самарской области будет морозно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале следующей рабочей нелели в Самарской области похолодает до -13 градусов. Такой морозный прогноз озвучили синоптики Приволжского гидрометцентра.

Как рассказали синоптики, новая рабочая неделя начнется с похолодания. По прогнозам, 15 ноября, уже ночью с воскресенья на понедельник в Самарской области термометр опустится до 33… -8 градусов, а местами – и до -13°C. Будет дуть довольно сильный восточный ветер, а а дорогах будет очень сколько.

Днем в понедельник температура поднимется до -0...-5 °C, однако в ночь на вторник вновь опустится до -8... -13 °C.

Чуть теплее станет лишь к среде, когда ожидается небольшой снег, а температура составит -4… +1 градус.