Власти рассказали, как будут работать спортивные школы и секции для детей с 15 ноября 2021 года

Массовые тренировки в закрытых помещениях пока под запретом. Фото: Сергей КУРОЧКИН

Власти Самарской области рассказали, как будут работать спортивные школы и секции для детей с 15 ноября 2021 года. Новые правила опубликовал региональный оперштаб.

Согласно опубликованной информации, детские спортшколы и секции в Самаре с 15 ноября 2021 года могут возобновить свою работу. Однако это касается только тех учреждений и собственников, которые проводят тренировочный процесс на открытом воздухе. Тренировки можно проводить и в закрытых спортзалах, но только индивидуальные.

- В таком режиме тренировки продлятся до особого распоряжения с учетом актуальной эпидобстановки, - пояснил в оперштабе.

Напомним, в обычных школах по-прежнему сохраняется режим дистанта.