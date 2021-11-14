Следком возбудил уголовное дело из-за гибели мужчины, который упал в пятиметровый котлован под Самарой

Спасатели достали мужчину с пятиметровой глубины, но было уже поздно. Фото: ПСС по Самарской области

Следственный комитет поверит обстоятельства гибели мужчины, который упал в пятиметровый колодец под Самарой 12 ноября 2021 года. По предварительным данным, причиной случившегося несчастья послужило нарушение сотрудниками организации-работодателя требований охраны труда при производстве работ. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

- Следственным отделом СУ СК РФ в Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 143 УК РФ - нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека, - сообщили следователи.

Напомним, 12 ноября 2021 года в Южном городе по Самарой произошло ЧП – на 56-летнего мужчину, который выполнял строительно-монтажные работы в пятиметровом котловане, обрушились фрагменты стены конструкции котлована. Чтобы достать пострадавшего, спасателям потребовалось альпинистское снаряжение. Однако помочь мужчине не удалось, он скончался на месте.

- Сейчас расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.