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Общество14 ноября 2021 16:05

Приватизацию здания детской молочной кухни в Тольятти отложили

У властей не нашлось денег на оценку рыночной стоимости объекта
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Здание молочной кухни в Автозаводском районе хотели приватизировать. Фото: Яндекс.Карты

Здание молочной кухни в Автозаводском районе хотели приватизировать. Фото: Яндекс.Карты

В Самарской области отложили приватизацию здания детской молочной кухни Тольятти. Информация об этом содержится в документах, опубликованных Главным управлением организации торгов региона.

Речь идет о нежилом здании в Автозаводском районе Тольятти на ул.Транспортной, 24. По документам здесь расположена детская пищевая станция площадью 3457,2 квадратных метра. Приватизировать это здание власти Самарской области собирались еще в 2020 году. Однако этот процесс так и не был начат.

Как оказалось, все дело в отсутствии денег.

- Из-за недостаточного объема финансирования не удалось провести оценку рыночной стоимости объекта. Поэтому решение об условиях приватизации не принималось, - сообщает ведомство.