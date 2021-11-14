Стая бездомных собак отгрызла половину хвоста коту в Самаре

Пострадавший котик приходит в себя. Фото: скрин видео

В Самаре стая бездомных собак искусала домашнего кота и отгрызла ему половину хвоста. На агрессивных животных пожаловался хозяин пострадавшего котика в соцсетях 14 ноября 2021 года.

ЧП произошло вечером 13 ноября во дворе дома по ул.Уфимской,6 (Железнодорожный район).

- Агрессивные бездомные собаки в нашем районе кидаются на людей, на детей, на домашних животных, - рассказывает самарец Андрей. – Вчера кот вышел погулять, и его всего искусали, отгрызли половину хвоста.

По словам самарца, это не первый случай нападения агрессивных собак в этом районе

- Два месяца назад одного кота загрызли насмерть, недавно проявили агрессию на ребенка, - перечисляет он. – К счастью, все обошлось, но непонятно, куда смотрит администрация. Мы звонили в ответственные службы, но реакции нет.

Некоторые комментаторы посоветовали автору поста не выпускать домашнего кота на самостоятельную прогулку. Другие отметили, что диким и одичавшим животным в городе не место, и их нужно изолировать.

Реакция администрации на данное сообщение пока неизвестна.