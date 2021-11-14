Чиновники мэрии отчитались о завершении ремонта Ракитовского шоссе в Самаре в 2021 году

Отремонтированная дорога радует автомобилистов. Фото: администрация Самары.

Чиновники мэрии отчитались о результатах ремонта Ракитовского шоссе в Самаре в 2021 году. По данным горадминистрации, изменеия претерпели 60 тысяч квадратных метров дороги.

Ремонт проводился на участке от Московского шоссе до ул.Магистральной, в том числе привели в порядок и путепровод «Ракитовский». Дорогу ремонтировали по всей ширине проезжей части.

- К нам поступало много просьб от горожан о ремонте этой улицы, - пояснили в мэрии.

При ремонтных работах использовалась высокопрочная асфальтобетонная смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем основании. Также во время ремонта заменили люки колодцев и устроили ливневую канализацию. Власти уверяют – обновленная дорога должна прослужить долго.