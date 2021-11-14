Самарский минздрав объяснил высокие цифры заболеваемости COVID-19 массовым ПЦР-тестированием

Количество и качество ПЦР-тестов в Самарской области выросло
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Самарский минздрав объяснил высокие цифры заболеваемости COVID-19 в регионе массовым ПЦР-тестированием. Такое заявление сделал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
Как заявил глава регионального минздрава, сегодня в Самарской области тестируют всех, у кого есть хотя бы малейшее подозрение на ковид.
- Качество диагностики существенно улучшилось, тестирование массовое, поэтому цифры выявленной заболеваемости растут, - объяснил он. – Также медикам дана установка повторно проверять результаты теста в том случае, если они отрицательные.
По данным регионального оперштаба с начала пандемии в Самарской области проведено 4 279 938 ПЦР-тестов на ковид, в том числе 15489 – за минувшие сутки.