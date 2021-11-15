В Бузулукском бору высадили 120 тысяч саженцев деревьев

В парке проведут масштабные работы по подготовке почвы и новой высадке саженцев Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

14 ноября 2021 года в Бузулукском бору высадили около 120 тысяч саженцев сосны, березы и ясеня. Национальный парк расположен на территории Оренбургской и Самарской областей.

Лессовостановление проводилось весной и осенью. Это стало самой масштабной единовременной работой по высадке саженцев. К сожалению, из-за аномальной жары не все растения смогли прижиться.

- Весной мы посадили около 100 тыс. саженцев сосны, березы и ясеня. В осенний период в конце октября посадили еще примерно 20 тыс. саженцев сосны и березы. Предыдущие годы такого количества саженцев единовременно не высаживали. Ранее лесовосстановление проводили на небольших площадях 1,5-2 гектара и с меньшими затратами, но в этом году мы решили уделить этой работе большее внимание, - сообщил директор ФГБУ «Бузулукский бор» Андрей Лапытов

Часть саженцев национальный парк купил на собственные средства, а часть закупили на деньги работающих рядом промышленных предприятий и благотворительных организаций.