Самара попала в топ-10 городов для поездок в декабре

Статистика составлена по данным бронирования за декабрь 2021 год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара попала в список городов, в которых можно недорого отдохнуть в выходные. Рейтинг составил российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Так, в декабре можно бюджетно съездить на 2-3 дня в Томск, Краснодар, Железноводск, Суздаль, Бахчисарай, Санкт-Петербург, Самару, Дмитров, Банное и Иркутск. При этом поездка в столицу 63 региона будет самой дешевой. Стоимость одной ночи - 1000 рублей. В Иркутске - в два раза дороже.

Две ночи в Суздали обойдутся в 5375 рублей, в Банном - в 3800 рублей, в Томске - 1950 рублей. За три ночи в Краснодаре туристам придется отдать 3600 рублей, в Бахчисарае - 2410, в Дмитрове - 7300. А вот четыре ночи в Санкт-Петербурге будут стоить 3914 рублей.

Отметим, по статистике, туристы бронируют в декабре от 1 до 4 ночи и тратят на проживание от 1 до 5,4 тыс. рублей в день.