Самарцы пожаловались на огромные очереди на входе в ТЦ

Без QR-кода людей в торговые центры не пускают

Жители Самары пожаловались в соцсетях на огромные очереди и толпища людей на входе в торговые центры. Так, местные жители сообщили, что в очередях стоят не только вакцинированные граждане, но и те, кто получил медотвод или привился только один раз. По словам очевидцев, таких людей в здание не пускают.

- Объясните, почему в ТРК «Амбар» работает один вход и люди стоят в очереди большим скоплением? - возмутились самарцы.

Жители жалуются на очереди не только в «Амбаре», но и в ТРК «Вива Лэнд». Они растягиваются на несколько метров. При этом далеко не все придерживаются социальной дистанции.

Напомним, ранее в Минздраве Самарской области объясняли, почему людей с медотводом не пускают в торговые центры. Для них не предусмотрены QR-коды. Такие люди относятся к категории с высоким риском тяжелого течения COVID-19.