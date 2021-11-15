Более 100 самозанятых Самарской области получили бизнес-кейсы в 2021 году

В 2021 году региональный центр "Мой бизнес" запустил два новых бизнес-кейса

В Самарской области в 2021 году получили комплексную меру поддержки более 100 самозанятых. Они стали обладателями бизнес-кейсов – это пакет маркетинговых услуг для старта и развития проектов, который был разработан по поручению регионального министерства экономического развития и инвестиций.

Подобную поддержку скоро получат еще 22 самозанятых из различных муниципалитетов Самарской области. Их отобрал экспертный совет.

- В нашем регионе зарегистрировано более 84 тысяч самозанятых. Им доступны разнообразные меры поддержки: консультационные услуги, образовательные курсы, помощь при выходе на маркетплейсы, льготные займы всего под 1 % годовых. Одна из самых востребованных – бизнес-кейсы, - рассказал глава Минэкономразвития Дмитрий Богданов.

В 2021 году центр «Мой бизнес» запустил два вида кейсов. В них входят: публикация интервью о проекте самозанятого на сайте mybiz63.ru, профессиональная фотосессия, размещение рекламы у популярного блогера и много других полезных услуг.