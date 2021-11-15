Учащимся Самары перенесут деньги с безлимитных проездных на следующий месяц

Студенты и школьники в октябре никуда не ездили из-за дистанционки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары вернут деньги за непотраченные поездки в общественном транспорте по безлимитным картам. Это касается владельцев социальных проездных, школьников и студентов. В городском дептрансе рассказали, при каких условиях это будет возможно.

- Если в течение месяца по транспортной карте не было совершено ни одной поездки, средства перенесут на следующий месяц автоматически, - сообщили в твиттере представители ведомства.

По всем вопросам, связанным с транспортными картами, можно обращаться по телефону 8 (929) 707-61-38.

Напомним, вернуть деньги за неиспользованные поездки попросили учащиеся Самары. В октябре их перевели на дистанционное обучение, поэтому они не могли воспользоваться своими проездными.