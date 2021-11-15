В Тольятти в фонтане нашли труп обнаженного мужчины

На место происшествия выезжали спасатели / Фото: Андрей Дербенев Фото: facebook.com

В понедельник, 15 ноября 2021 года, на улице Баныкина в Тольятти произошло ЧП. В резервуаре фонтана СК «Кристалл» нашли труп обнаженного мужчины. Об этом в фейсбуке сообщил глава Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.

- Спасатели извлекли тело погибшего, используя гидрокостюмы и альпснаряжение. На вид мужчине 25-35 лет. Он был полностью раздет. Одежда аккуратно сложена на бортике. Признаков утопления у него нет, - рассказал Андрей Дербенев.

Отметим, что уличные камеры видеонаблюдения запечатлели последние моменты жизни тольяттинца. На записях видно, что мужчина во втором часу ночи несколько раз купался в фонтане глубиной всего 80 см, а потом выходил из него. Возможно, он получил переохлаждение. Точную причину смерти предстоит установить правоохранителям.