В Самаре «Гранта» врезалась в дерево, один человек погиб

Авария произошла в темное время суток на 9-й просеке

В воскресенье, 14 ноября 2021 года, в 22:50 в Самаре произошло смертельное ДТП. На 3-й линии 9-й просеки «Лада Гранта» врезалась в дерево. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, за рулем легковушки находился 32-летний мужчина. Он двигался со стороны Барбошиного оврага. В пути он отвлекся и наехал на препятствие - дерево.

На момент аварии в машине было три человека. В результате происшествия водитель и 31-летняя пассажирка получили травмы. Второй пассажир, 44-летний мужчина, скончался на месте до приезда медиков скорой помощи.

Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.